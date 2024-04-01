Лавров 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Савинова Домна Федорова
Отец ребёнка: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Налобина Василиса Федорова
Отец ребёнка: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Павел Федоров
Отец ребёнка: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно