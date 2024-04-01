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Лавров 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Лавров Тимофей Крест. С. Соколова Федоров

Отец ребёнка: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Савинова Домна Федорова

Отец ребёнка: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Налобина Василиса Федорова

Отец ребёнка: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Павел Федоров

Отец ребёнка: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Смерть
Неизвестно
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