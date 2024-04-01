Лавров Тимофей Крест. С. Соколова Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Мальцова Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Лаврова Домна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Лаврова Домна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврова Домна Андреева
Смерть
Неизвестно