Лавров Тимофей Крест. С. Соколова Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Тимофей Крест. С. Соколова Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Мать: Лавров 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Мальцова Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Лаврова Домна Андреева

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Лавров Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Лаврова Домна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Домна Андреева

Смерть
Неизвестно
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