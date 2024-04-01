Загваздина 1, Лаврова 2 Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загваздина 1, Лаврова 2 Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1775

Муж: Лавров Павел Федоров

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
д. ельцовой жена, оба вторым браком
Рождение ребёнка
24.10.1782

Сын: Лавров Стахий Павлов

Отец ребёнка: Лавров Павел Федоров

Смерть
Неизвестно
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