Загваздина 1, Лаврова 2 Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.06.1775
Муж: Лавров Павел Федоров
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
д. ельцовой жена, оба вторым браком
Рождение ребёнка
24.10.1782
Сын: Лавров Стахий Павлов
Отец ребёнка: Лавров Павел Федоров
Смерть
Неизвестно