Лаврова 2 2 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Некрасова Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол
Рождение ребёнка
Около 1753
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Шустова Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно