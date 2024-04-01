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Лаврова 2 2 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Некрасова Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Лавров Фотей Крест. Д. Песчаной, Слатковской Вол Федоров

Отец ребёнка: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Шустова Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Иван Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Смерть
Неизвестно
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