Некрасова (Плесовских) Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Плесовских) Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Плесовских Иван Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол

Мать: Лаврова 2 2 Жена

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Некрасов Симеон Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Васильев

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Некрасов Илья Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Васильев

Рождение ребёнка
22.12.1783

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Васильев

Смерть
Неизвестно
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