Некрасова (Плесовских) Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Некрасов Василий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Некрасов Василий Васильев
Рождение ребёнка
22.12.1783
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно