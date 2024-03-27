Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна
Место рожденияг. Киренск
Дата рождения07.11.1875
Дата смерти02.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1875
Отец: Морген Алексей (Липман)
Мать: Либа
г. Киренск
Бракосочетание
08.06.1903
г. Киренск
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Давидович Голда Павловна
Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
Рождение ребёнка
27.08.1906
Сын: Давидович Алексей Павлович
Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
с. Павловск Якутской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1908
Сын: Давидович Михаил Павлович
Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
Иркутская обл., Бодайбинский р-н, прииск Крутой
Рождение ребёнка
21.04.1910
Дочь: Давидович Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
пр.Крутой, Бодайбинского района Иркутской области
Место жительства
Неизвестно
Клинический пер.2 кв.5
Смерть
02.10.1966
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Новоленинское