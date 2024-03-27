Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Место рождения

г. Киренск

Дата рождения

07.11.1875

Дата смерти

02.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1875

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: Либа

г. Киренск
Бракосочетание
08.06.1903

Муж: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

г. Киренск
Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Давидович Голда Павловна

Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Давидович Алексей Павлович

Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

с. Павловск Якутской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Давидович Михаил Павлович

Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Иркутская обл., Бодайбинский р-н, прииск Крутой
Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: Давидович Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

пр.Крутой, Бодайбинского района Иркутской области
Место жительства
Неизвестно
Клинический пер.2 кв.5
Смерть
02.10.1966
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Новоленинское
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