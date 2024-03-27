Давидович (Давидович) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавидович (Давидович) Елизавета Павловна

Давидович (Давидович) Елизавета Павловна

Место рождения

пр.Крутой, Бодайбинского района Иркутской области

Дата рождения

21.04.1910

Дата смерти

25.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1910

Отец: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Мать: Давидович Анна (Хана) Алексеевна

пр.Крутой, Бодайбинского района Иркутской области
Образование
С 1928 по 1932
Иркутск
Восточносибирский медицинский институт
Бракосочетание
14.09.1929

Муж: Почтовик Яков Давидович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.06.1933

Сын: Почтовик Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Почтовик Яков Давидович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Детский врач
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Глав. врач
Смерть
25.12.1988
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище г. Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close