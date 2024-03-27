Давидович (Давидович) Елизавета Павловна
Место рожденияпр.Крутой, Бодайбинского района Иркутской области
Дата рождения21.04.1910
Дата смерти25.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1910
пр.Крутой, Бодайбинского района Иркутской области
Образование
С 1928 по 1932
Иркутск
Восточносибирский медицинский институт
Бракосочетание
14.09.1929
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.06.1933
Сын: Почтовик Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: Почтовик Яков Давидович
Работа или профессия
Неизвестно
Детский врач
Работа или профессия
Неизвестно
Глав. врач
Смерть
25.12.1988
Причина смерти: инфаркт
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище г. Москва