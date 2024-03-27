Давидович Алексей Павлович
Место рожденияс. Павловск Якутской обл.
Дата рождения27.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906
Отец: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)
Военная награда
Неизвестно
Орден Красного Знамени № 62176 Орден Трудового Красного Знамени № 376706
Образование
С ?.10.1923 по 03.08.1926
Техник рудничной специальности
Образование
1931
Горный инженер
Смерть
Неизвестно