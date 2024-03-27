Давидович (Давидович) Голда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович (Давидович) Голда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1904

Дата смерти

16.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1904

Отец: Давидович Пинхес (Павел) Михелевич (Михайлович)

Мать: Давидович Анна (Хана) Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1928

Дочь: Занина Клара Николаевна

Отец ребёнка: Занин Николай Тимофеевич

Якутск
Рождение ребёнка
14.11.1930

Сын: Занин Юрий Проф. Николаевич

Отец ребёнка: Занин Николай Тимофеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занин Николай Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Учитель русского языка и литературы
Образование
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский государственный университет (первый выпуск)
Смерть
16.03.1983
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Новоленинское
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