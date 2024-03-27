Давидович (Давидович) Голда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1904
Дата смерти16.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1904
Рождение ребёнка
01.02.1928
Дочь: Занина Клара Николаевна
Отец ребёнка: Занин Николай Тимофеевич
Якутск
Рождение ребёнка
14.11.1930
Сын: Занин Юрий Проф. Николаевич
Отец ребёнка: Занин Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Образование
Неизвестно
Иркутский государственный университет (первый выпуск)
Смерть
16.03.1983
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Новоленинское