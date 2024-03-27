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Занин Николай Тимофеевич

Место рождения

село Кладбищ Алатырского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

?.12.1900

Дата смерти

?.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

село Кладбищ Алатырского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1928

Дочь: Занина Клара Николаевна

Мать ребёнка: Давидович Голда Павловна

Якутск
Рождение ребёнка
14.11.1930

Сын: Занин Юрий Проф. Николаевич

Мать ребёнка: Давидович Голда Павловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидович Голда Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Учитель истории
Образование
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский государственный университет (первый выпуск)
Военная награда
Неизвестно
Занин Николай Тимофеевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1900 Чувашская АССР, Алатырский р-н, с. Кладбищ. Юбилейная картотека
Занин Николай Тимофеевич. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Рядовой , Место службы: 191 задн. Награждение
Смерть
?.12.1988
г. Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г. Новосибирск
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