Занин Николай Тимофеевич
Место рождениясело Кладбищ Алатырского уезда Симбирской губернии
Дата рождения?.12.1900
Дата смерти?.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900
село Кладбищ Алатырского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1928
Дочь: Занина Клара Николаевна
Мать ребёнка: Давидович Голда Павловна
Якутск
Рождение ребёнка
14.11.1930
Сын: Занин Юрий Проф. Николаевич
Мать ребёнка: Давидович Голда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давидович Голда Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель истории
Образование
Неизвестно
Иркутский государственный университет (первый выпуск)
Военная награда
Неизвестно
Занин Николай Тимофеевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1900 Чувашская АССР, Алатырский р-н, с. Кладбищ. Юбилейная картотека
Занин Николай Тимофеевич. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Рядовой , Место службы: 191 задн. Награждение
Смерть
?.12.1988
г. Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, г. Новосибирск