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Ульянова Дарья Степановна

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Андрей Никитович

Отец ребёнка: Ульянов Никита Антонович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Никита Антонович

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Ульянов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Ульянов Никита Антонович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Ульянов Мирон Никитич

Отец ребёнка: Ульянов Никита Антонович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1834 ст.

Дочь: Ульянова Дарья Никитична

Отец ребёнка: Ульянов Никита Антонович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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