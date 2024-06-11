Ульянова Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ульянов Никита Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Никита Антонович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Никита Антонович
Рождение ребёнка
20.01.1834 ст.
Дочь: Ульянова Дарья Никитична
Отец ребёнка: Ульянов Никита Антонович
Смерть
Неизвестно