село Выжелес, село Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Выжелес

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3205Выжелес, с. вл.при колодцах.2812181887930Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Выжелесская волость
1252. Выжелес, село бывшее владельческое, дворов 176, жителей 1597, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 3 церкви православные, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
361Выжелессело54°27'с.ш.40°46'в.д.N-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Выжелесское сельское поселение
61646409101с Выжелессело
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