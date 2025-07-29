Ульянов Михаил Никитич
мужской, родился Вычислено 1820 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер 06.02.1866 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецУльянов Никита Антонович1791 ст. г.р.
МатьУльянова Дарья Степановна1790 ст. г.р.
Супруги
Ульянова Пилагея ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Ульянова Фёкла Михайловна13.09.1848 ст. г.р.
Ульянова Васса Михайловна07.08.1852 ст. г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.
Восприемник
25.06.1832
Бракосочетание
22.01.1839 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1848 ст.
Дочь: Ульянова Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна
Рождение ребёнка
07.08.1852 ст.
Дочь: Ульянова Васса Михайловна
Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1855 ст.
Дочь: Ульянова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: (Ульянова) Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна
Рождение ребёнка
22.03.1860 ст.
Сын: Ульянов Никита Михайлович
Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1862 ст.
Дочь: (Ульянова) Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна
Рождение ребёнка
04.10.1863 ст.
Сын: Ульянов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна
Смерть
06.02.1866 ст.