Ульянов Михаил Никитич Вычислено 1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянов Михаил Никитич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Вычислено 1820 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер 06.02.1866 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Ульянов Никита Антонович1791 ст. г.р.
Мать
Ульянова Дарья Степановна1790 ст. г.р.
Супруги
Ульянова Пилагея ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Ульянова Фёкла Михайловна13.09.1848 ст. г.р.
Ульянова Васса Михайловна07.08.1852 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.

Отец: Ульянов Никита Антонович

Мать: Ульянова Дарья Степановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Восприемник
25.06.1832
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Крестник- Иван Григорьевич Ульянов

Бракосочетание
22.01.1839 ст.

Жена: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
13.09.1848 ст.

Дочь: Ульянова Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
07.08.1852 ст.

Дочь: Ульянова Васса Михайловна

Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
09.09.1855 ст.

Дочь: Ульянова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: (Ульянова) Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
22.03.1860 ст.

Сын: Ульянов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
18.03.1862 ст.

Дочь: (Ульянова) Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
04.10.1863 ст.

Сын: Ульянов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
06.02.1866 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

от чахотки (туберкулёз) в 41 год. Временнообязанный крестьянин

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