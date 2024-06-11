Ульянов Мирон Никитич
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1847 ст.
Дочь: Ульянова Марфа Мироновна
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.?.1849 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Ульянова Марфа Мироновна
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
30.01.1854 ст.
Дочь: Ульянова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
18.?.1857 ст.
Сын: Ульянов Дмитрий Миронович
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Ульянова Ефросинья Мироновна
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович
Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна
Смерть
1870 ст.
Утоп на 1866 временнообязанный