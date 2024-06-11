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Ульянов Мирон Никитич

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Ульянов Никита Антонович

Мать: Ульянова Дарья Степановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1847 ст.

Дочь: Ульянова Марфа Мироновна

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.?.1849 ст.

Сын: Ульянов Степан Миронович

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Ульянова Марфа Мироновна

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.01.1854 ст.

Дочь: Ульянова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.?.1857 ст.

Сын: Ульянов Дмитрий Миронович

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.

Сын: Ульянов Сергей Миронович

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Ульянова Ефросинья Мироновна

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Мать ребёнка: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1870 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Утоп на 1866 временнообязанный

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