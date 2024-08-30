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Ковальчуков Прохор Васильев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Ковальчуков Василий Петров

Мать: Ковальчукова Анисья Калинина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Година (Ковальчукова) Елизавета Прохорова

Мать ребёнка: Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Молодцова Панченко (Ковальчукова) Анисья Прохорова

Мать ребёнка: Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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