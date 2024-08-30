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Ковальчукова Анисья Калинина

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчуков Василий Петров

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Ковальчуков Прохор Васильев

Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Ковальчуков Роман Васильев

Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Ковальчукова Домна Васильева

Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Ковальчуков Спиридон Васильев

Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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