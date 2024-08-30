Ковальчукова Анисья Калинина
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Ковальчуков Прохор Васильев
Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Петров
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Ковальчуков Роман Васильев
Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Петров
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Ковальчукова Домна Васильева
Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Петров
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Ковальчуков Спиридон Васильев
Отец ребёнка: Ковальчуков Василий Петров
Смерть
Неизвестно