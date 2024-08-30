Ковальчуков Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Ковальчуков Петр Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Ковальчуков Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Ковальчукова Зеновья Григорьева
в бегах с 1847 года
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Ковальчукова Лукерья Васильева
Мать ребёнка: Ковальчукова Зеновья Григорьева
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Ковальчуков Прохор Васильев
Мать ребёнка: Ковальчукова Анисья Калинина
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Ковальчуков Роман Васильев
Мать ребёнка: Ковальчукова Анисья Калинина
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Ковальчукова Домна Васильева
Мать ребёнка: Ковальчукова Анисья Калинина
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Ковальчуков Спиридон Васильев
Мать ребёнка: Ковальчукова Анисья Калинина
Смерть
Неизвестно