Молодцова Панченко (Ковальчукова) Анисья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодцова Панченко (Ковальчукова) Анисья Прохорова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Ковальчуков Прохор Васильев

Мать: Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1892 ст.

Муж: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Григорий Космин Михалев Федор Прокопьев Овчинников по невесте Иван Петров Кузнецов Андрей Романов Ковальчуков
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.

Сын: Панченко Молодцов Георгий Никитин

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.11.1896 ст.

Сын: Панченко Молодцов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Панченко Молодцова Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.06.1899 ст.

Сын: Панченко Молодцов Афанасий Никитин

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.01.1902 ст.

Дочь: Панченко Молодцова Анна Никитина

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Сын: Панченко Молодцов Константин Никитин

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Сын: Панченко Молодцова Алексей Никитин

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.12.1905 ст.

Сын: Панченко Молодцов Николай Никитин

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.

Сын: Панченко Молодцов Ионов Иван Никитин

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.

Дочь: Панченко Молодцова Александра Никитина

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.1912 ст.

Сын: Панченко Молодцов Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.

Дочь: Панченко Молодцова Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.03.1918 ст.

Дочь: Панченко Молодцова Александра Никитина

Отец ребёнка: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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