Панченко Молодцов Георгий Никитин
Место рождения
Дата рождения19.08.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1894 ст.
Крещение
19.08.1894 ст.
Михей Никитин Совальсков Елизавета Прохорова Година- жена
Бракосочетание
16.01.1913 ст.
по жениху Иаков Емельянов Врагов Василий Мануилов Тараканчиков по невесте Василий Яковлев Врагов Степан Лазарев Тараканчиков
Рождение ребёнка
09.01.1915 ст.
Дочь: Молодцова Панченко Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно