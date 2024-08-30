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Панченко Молодцов Георгий Никитин

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.08.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1894 ст.

Отец: Панченко (Молодцов) Никита Яковлев

Мать: Молодцова Панченко (Ковальчукова) Анисья Прохорова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
19.08.1894 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Михей Никитин Совальсков Елизавета Прохорова Година- жена
Бракосочетание
16.01.1913 ст.

Жена: Молодцова Панченко (Тараканчикова) Мария Мануилова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Иаков Емельянов Врагов Василий Мануилов Тараканчиков по невесте Василий Яковлев Врагов Степан Лазарев Тараканчиков
Рождение ребёнка
09.01.1915 ст.

Дочь: Молодцова Панченко Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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