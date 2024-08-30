Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Врагов (Молов) Антон Антонов

Мать: Врагова Васса Васильева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Година (Ковальчукова) Елизавета Прохорова

Отец ребёнка: Ковальчуков Прохор Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчуков Прохор Васильев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Молодцова Панченко (Ковальчукова) Анисья Прохорова

Отец ребёнка: Ковальчуков Прохор Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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