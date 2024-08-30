Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Година (Ковальчукова) Елизавета Прохорова
Отец ребёнка: Ковальчуков Прохор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Молодцова Панченко (Ковальчукова) Анисья Прохорова
Отец ребёнка: Ковальчуков Прохор Васильев
Смерть
Неизвестно