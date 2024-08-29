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Врагова Васса Васильева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врагов (Молов) Антон Антонов

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Врагов Анисим Антонов

Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Врагов Емельян Антонов

Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов

Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Врагов Кассьян Антонов

Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Врагова Ксения Антонова

Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова

Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Врагова Марья Мария Антонова

Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Врагова Агафья Антонова

Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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