Врагова Васса Васильева
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825 ст.
Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Врагов Чугунков (Молов Минаев) Василий Антонов
Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Врагова Ксения Антонова
Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Ковальчукова (Врагова) Феврония Антонова
Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Врагова Марья Мария Антонова
Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Врагова Агафья Антонова
Отец ребёнка: Врагов (Молов) Антон Антонов
Смерть
Неизвестно