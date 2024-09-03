Самоловов Захар (Степан) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловов Захар (Степан) Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1823

Дата смерти

01.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1823

Отец: Самоловов Андрей Игнатьевич

Мать: Самоловова (Нестерова) Евдокия (Авдотья) Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Рождение ребёнка
06.12.1849

Дочь: Самоловова (Самоловова) Варвара Захарова

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Рождение ребёнка
31.10.1852

Сын: Самоловов Козьма Захарьев

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Рождение ребёнка
27.11.1854

Сын: Самоловов Андрей Захарьев

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Рождение ребёнка
25.01.1856

Сын: Самоловов Иоанн Захарьев

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Рождение ребёнка
27.09.1862

Дочь: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Самоловов Кириак Захарьев

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Рождение ребёнка
20.05.1866

Дочь: Самоловова (Самоловова) Елена Захарьева

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Рождение ребёнка
15.11.1873

Сын: Самоловов Платон Захарьев

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Смерть
01.12.1906

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