Самоловов Захар (Степан) Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1823
Дата смерти01.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1849
Дочь: Самоловова (Самоловова) Варвара Захарова
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева
Рождение ребёнка
31.10.1852
Сын: Самоловов Козьма Захарьев
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева
Рождение ребёнка
27.11.1854
Сын: Самоловов Андрей Захарьев
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева
Рождение ребёнка
25.01.1856
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева
Рождение ребёнка
27.09.1862
Дочь: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева
Рождение ребёнка
11.07.1864
Сын: Самоловов Кириак Захарьев
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева
Рождение ребёнка
20.05.1866
Дочь: Самоловова (Самоловова) Елена Захарьева
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева
Рождение ребёнка
15.11.1873
Сын: Самоловов Платон Захарьев
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева
Смерть
01.12.1906