Самоловова (Самоловова) Варвара Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Самоловова) Варвара Захарова

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

06.12.1849

Дата смерти

25.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1849

Отец: Самоловов Захар (Степан) Андреевич

Мать: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Бракосочетание
18.01.1874

Муж: Самоловов Иоанн Тимофеев

Рождение ребёнка
27.03.1882

Сын: Самоловов Иван Иванов

Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев

Рождение ребёнка
18.11.1883

Сын: Самоловов Максим Иванов

Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев

Рождение ребёнка
30.12.1884

Дочь: Слинкина (Самоловова) Анисья Иванова

Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев

Рождение ребёнка
23.01.1886

Сын: Самоловов Ксенофонт Иванов

Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев

Рождение ребёнка
08.06.1890

Дочь: Белкина (Самоловова) Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев

Смерть
25.04.1906

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