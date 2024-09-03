Самоловова (Самоловова) Варвара Захарова
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения06.12.1849
Дата смерти25.04.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1849
Бракосочетание
18.01.1874
Рождение ребёнка
27.03.1882
Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев
Рождение ребёнка
18.11.1883
Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев
Рождение ребёнка
30.12.1884
Дочь: Слинкина (Самоловова) Анисья Иванова
Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев
Рождение ребёнка
23.01.1886
Сын: Самоловов Ксенофонт Иванов
Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев
Рождение ребёнка
08.06.1890
Дочь: Белкина (Самоловова) Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Самоловов Иоанн Тимофеев
Смерть
25.04.1906