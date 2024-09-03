Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения27.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1862
Бракосочетание
05.01.1886
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Селезнева (Самоловова) Параскева Никитина
Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев
Рождение ребёнка
28.06.1891
Дочь: Кошелева (Самоловова) Марфа Никитина
Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: Белкина (Самоловова) Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев
Рождение ребёнка
29.09.1898
Дочь: Рекеда (Самоловова) Иустинья Никитина
Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев
Рождение ребёнка
17.09.1900
Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев
Смерть
Неизвестно