Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

27.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1862

Отец: Самоловов Захар (Степан) Андреевич

Мать: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Бракосочетание
05.01.1886

Муж: Самоловов Никита Сергеев

Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Селезнева (Самоловова) Параскева Никитина

Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев

Рождение ребёнка
28.06.1891

Дочь: Кошелева (Самоловова) Марфа Никитина

Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев

Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: Белкина (Самоловова) Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев

Рождение ребёнка
29.09.1898

Дочь: Рекеда (Самоловова) Иустинья Никитина

Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев

Рождение ребёнка
17.09.1900

Сын: Самоловов Трофим Никитич

Отец ребёнка: Самоловов Никита Сергеев

Смерть
Неизвестно

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