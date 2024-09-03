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Самоловов Никита Сергеев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

25.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1858

Отец: Самоловов Сергей Васильев

Мать: Самоловова (Кошкарова) Дарья Петровна

Бракосочетание
05.01.1886

Жена: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова

Рождение ребёнка
18.10.1886

Дочь: Селезнева (Самоловова) Параскева Никитина

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова

Рождение ребёнка
28.06.1891

Дочь: Кошелева (Самоловова) Марфа Никитина

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова

Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: Белкина (Самоловова) Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова

Рождение ребёнка
29.09.1898

Дочь: Рекеда (Самоловова) Иустинья Никитина

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова

Рождение ребёнка
17.09.1900

Сын: Самоловов Трофим Никитич

Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова

Смерть
Неизвестно

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