Самоловов Никита Сергеев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения25.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1858
Бракосочетание
05.01.1886
Рождение ребёнка
18.10.1886
Дочь: Селезнева (Самоловова) Параскева Никитина
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова
Рождение ребёнка
28.06.1891
Дочь: Кошелева (Самоловова) Марфа Никитина
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: Белкина (Самоловова) Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова
Рождение ребёнка
29.09.1898
Дочь: Рекеда (Самоловова) Иустинья Никитина
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова
Рождение ребёнка
17.09.1900
Мать ребёнка: Самоловова (Самоловова) Фекла Захарова
Смерть
Неизвестно