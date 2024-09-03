Самоловова (Кошкарова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Дарья Петровна

Место рождения

д.Поварово Уватской волости

Дата рождения

1822

Дата смерти

27.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кошкаров Петр Еремеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
23.10.1845

Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
21.01.1848

Сын: Самоловов Максим Сергеев

Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
06.01.1857

Сын: Самоловов Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
25.05.1858

Сын: Самоловов Никита Сергеев

Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев

Смерть
27.11.1860

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