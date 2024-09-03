Самоловова (Кошкарова) Дарья Петровна
Место рожденияд.Поварово Уватской волости
Дата рождения1822
Дата смерти27.11.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кошкаров Петр Еремеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1845
Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
21.01.1848
Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
06.01.1857
Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1858
Отец ребёнка: Самоловов Сергей Васильев
Смерть
27.11.1860