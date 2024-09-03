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Самоловов Максим Сергеев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

21.01.1848

Дата смерти

17.12.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1848

Отец: Самоловов Сергей Васильев

Мать: Самоловова (Кошкарова) Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева

Бракосочетание
15.02.1867

Жена: Самоловова (Нестерова) Анастасия Космина

Рождение ребёнка
21.06.1868

Сын: Самоловов Иоанн Максимов

Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Анастасия Космина

Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Самоловов Денис Максимович

Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Анастасия Космина

Рождение ребёнка
23.03.1884

Сын: Самоловов Захарий Максимов

Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева

Рождение ребёнка
15.04.1885

Сын: Самоловов Симеон Максимов

Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева

Рождение ребёнка
21.02.1887

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева

Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Самоловов Федор Максимов

Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева

Рождение ребёнка
1896

Сын: Самоловов Леонтий Максимов

Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева

Смерть
17.12.1896

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