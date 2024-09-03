Самоловов Максим Сергеев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения21.01.1848
Дата смерти17.12.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1867
Рождение ребёнка
21.06.1868
Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Анастасия Космина
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Самоловов Денис Максимович
Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Анастасия Космина
Рождение ребёнка
23.03.1884
Сын: Самоловов Захарий Максимов
Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева
Рождение ребёнка
15.04.1885
Сын: Самоловов Симеон Максимов
Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева
Рождение ребёнка
21.02.1887
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева
Рождение ребёнка
24.12.1890
Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Самоловов Леонтий Максимов
Мать ребёнка: Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева
Смерть
17.12.1896