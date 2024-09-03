Самоловова (Нестерова) Анастасия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Нестерова) Анастасия Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

01.01.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1867

Муж: Самоловов Максим Сергеев

Рождение ребёнка
21.06.1868

Сын: Самоловов Иоанн Максимов

Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев

Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Самоловов Денис Максимович

Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев

Смерть
01.01.1880

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