Самоловова (Нестерова) Анастасия Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти01.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1867
Рождение ребёнка
21.06.1868
Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Самоловов Денис Максимович
Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев
Смерть
01.01.1880