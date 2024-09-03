Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

04.07.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Максим Сергеев

Рождение ребёнка
23.03.1884

Сын: Самоловов Захарий Максимов

Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев

Рождение ребёнка
15.04.1885

Сын: Самоловов Симеон Максимов

Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев

Рождение ребёнка
21.02.1887

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев

Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Самоловов Федор Максимов

Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Самоловов Леонтий Максимов

Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев

Смерть
04.07.1903

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