Самоловова (Толстогузова) Татьяна Евфимьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти04.07.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1884
Сын: Самоловов Захарий Максимов
Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
15.04.1885
Сын: Самоловов Симеон Максимов
Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
21.02.1887
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
24.12.1890
Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Самоловов Леонтий Максимов
Отец ребёнка: Самоловов Максим Сергеев
Смерть
04.07.1903