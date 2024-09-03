Самоловова (Нестерова) Евдокия (Авдотья) Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти16.04.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1820
Сын: Самоловов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.10.1821
Сын: Самоловов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.12.1823
Сын: Самоловов Захар (Степан) Андреевич
Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.05.1825
Дочь: Слинкина (Самоловова) Анна (Елена) Андреевна
Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.09.1826
Сын: Самоловов Григорий Андреев
Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.05.1828
Дочь: Филатова (Самоловова) Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич
Смерть
16.04.1877