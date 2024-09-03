Самоловова (Нестерова) Евдокия (Авдотья) Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Нестерова) Евдокия (Авдотья) Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

16.04.1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
12.01.1820

Сын: Самоловов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
12.10.1821

Сын: Самоловов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.12.1823

Сын: Самоловов Захар (Степан) Андреевич

Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.05.1825

Дочь: Слинкина (Самоловова) Анна (Елена) Андреевна

Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.09.1826

Сын: Самоловов Григорий Андреев

Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
14.05.1828

Дочь: Филатова (Самоловова) Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Самоловов Федор Андреев

Отец ребёнка: Самоловов Андрей Игнатьевич

Смерть
16.04.1877

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