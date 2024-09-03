Самоловов Козьма Захарьев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения31.10.1852
Дата смерти15.08.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1877
Дочь: Самоловова (Самоловова) Агафья Косьмовна
Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
18.07.1881
Дочь: Преснецова (Самоловова) Мария Космина
Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
07.10.1882
Сын: Самоловов Евлампий Космин
Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
03.02.1891
Дочь: Самоловова (Самоловова) Анна Косьмовна
Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
12.11.1896
Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна
Смерть
15.08.1906