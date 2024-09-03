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Самоловов Козьма Захарьев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

31.10.1852

Дата смерти

15.08.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1852

Отец: Самоловов Захар (Степан) Андреевич

Мать: Самоловова (Захарова) Евлампия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
05.02.1877

Дочь: Самоловова (Самоловова) Агафья Косьмовна

Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
18.07.1881

Дочь: Преснецова (Самоловова) Мария Космина

Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
07.10.1882

Сын: Самоловов Евлампий Космин

Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
03.02.1891

Дочь: Самоловова (Самоловова) Анна Косьмовна

Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Самоловов Никифор Космин

Мать ребёнка: Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна

Смерть
15.08.1906

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