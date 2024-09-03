Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1877
Дочь: Самоловова (Самоловова) Агафья Косьмовна
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев
Рождение ребёнка
18.07.1881
Дочь: Преснецова (Самоловова) Мария Космина
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев
Рождение ребёнка
07.10.1882
Сын: Самоловов Евлампий Космин
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев
Рождение ребёнка
03.02.1891
Дочь: Самоловова (Самоловова) Анна Косьмовна
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев
Рождение ребёнка
12.11.1896
Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев
Смерть
Неизвестно