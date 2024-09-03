Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Устинова) Мария Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Козьма Захарьев

Рождение ребёнка
05.02.1877

Дочь: Самоловова (Самоловова) Агафья Косьмовна

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев

Рождение ребёнка
18.07.1881

Дочь: Преснецова (Самоловова) Мария Космина

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев

Рождение ребёнка
07.10.1882

Сын: Самоловов Евлампий Космин

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев

Рождение ребёнка
03.02.1891

Дочь: Самоловова (Самоловова) Анна Косьмовна

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев

Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Самоловов Никифор Космин

Отец ребёнка: Самоловов Козьма Захарьев

Смерть
Неизвестно

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