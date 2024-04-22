Якшин Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкшин Степан Павлович

Якшин Степан Павлович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Якшин Павел Мартемьянович

Мать: Якшина Парасковья Оксеновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Якшин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Якшин Василий Степанович

Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Якшин Василий Степанович

Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Якшин Федот Степанович

Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1806
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1806 году Самовольно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Анна Абросимовна

Смерть
1831
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close