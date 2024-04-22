Якшин Степан Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Якшина Анна Абросимовна
Место жительства
С 1806
Переселились в 1806 году Самовольно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якшина Анна Абросимовна
Смерть
1831