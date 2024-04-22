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Якшин Павел Мартемьянович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

13.05.1771

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Якшин Мартемьян Федорович

Мать: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Якшин Степан Павлович

Мать ребёнка: Якшина Парасковья Оксеновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Якшин Василий Павлович

Мать ребёнка: Якшина Парасковья Оксеновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Якшина Парасковья Оксеновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Якшин Гаврило Павлович

Мать ребёнка: Якшина Парасковья Оксеновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Парасковья Оксеновна

Смерть
13.05.1771
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
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