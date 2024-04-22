Якшин Павел Мартемьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти13.05.1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Якшин Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Якшина Парасковья Оксеновна
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Якшина Парасковья Оксеновна
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Якшина Парасковья Оксеновна
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Якшина Парасковья Оксеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1771