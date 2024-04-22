Якшина Парасковья Оксеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Якшин Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Якшин Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Якшин Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Якшин Павел Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно