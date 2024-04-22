Якшина Парасковья Оксеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина Парасковья Оксеновна

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Якшин Степан Павлович

Отец ребёнка: Якшин Павел Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Якшин Василий Павлович

Отец ребёнка: Якшин Павел Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Якшин Павел Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Якшин Гаврило Павлович

Отец ребёнка: Якшин Павел Мартемьянович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Павел Мартемьянович

Смерть
Неизвестно
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