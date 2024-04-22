Якшин Андрей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Якшин Степан Павлович
Мать: Якшина Анна Абросимовна
Место жительства
С 1806
Переселились в 1806 году Самовольно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Якшина Ульяна Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Якшина Ульяна Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Якшина Ульяна Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Якшина Ульяна Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якшина Ульяна Лукинична
Смерть
1848