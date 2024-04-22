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Якшин Андрей Степанович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Якшин Степан Павлович

Мать: Якшина Анна Абросимовна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1806
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1806 году Самовольно
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Якшина Ульяна Лукинична

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Якшин Кирило Андреевич

Мать ребёнка: Якшина Ульяна Лукинична

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Якшин Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Якшина Ульяна Лукинична

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Якшина Ульяна Лукинична

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Ульяна Лукинична

Смерть
1848
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
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