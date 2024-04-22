Якшина (Сергеева) Анна Абросимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина (Сергеева) Анна Абросимовна

Место рождения

Ершово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Якшин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Якшин Василий Степанович

Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Якшин Василий Степанович

Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Якшин Федот Степанович

Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1806
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1806 году Самовольно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Степан Павлович

Место жительства
Неизвестно
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
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