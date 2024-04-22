Якшина (Сергеева) Анна Абросимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Якшин Степан Павлович
Место жительства
С 1806
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1806 году Самовольно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно