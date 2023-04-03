Касымов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Касимов Федор
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
01.01.1846
Начало службы в армии | казаком с состоянием на льготе | РГВИА
Бракосочетание
До 1848
Жена: (Никитина) Елена
Военная служба
01.01.1848
Начало службы в армии | В службу вступил во 2 Хоперский что ныне 17 конный полк казаком | РГВИА
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Касымова) Евдокия
Мать ребёнка: (Никитина) Елена
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Касымова) Евфимия
Мать ребёнка: (Никитина) Елена
Военная служба
01.01.1866
Окончание службы в армии | Уволен в отставку | РГВИА
Рождение ребёнка
18.07.1868
Сын: Касымов Владимир
Мать ребёнка: (Никитина) Елена
Смерть
После 1867