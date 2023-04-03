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Касымов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1867

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Касимов Федор

Мать: Касымова (Раимова?) Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
01.01.1846
Начало службы в армии | казаком с состоянием на льготе | РГВИА
Бракосочетание
До 1848

Жена: (Никитина) Елена

Военная служба
01.01.1848
Начало службы в армии | В службу вступил во 2 Хоперский что ныне 17 конный полк казаком | РГВИА
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Касымова) Евдокия

Мать ребёнка: (Никитина) Елена

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Касымова) Евфимия

Мать ребёнка: (Никитина) Елена

Военная служба
01.01.1866
Окончание службы в армии | Уволен в отставку | РГВИА
Рождение ребёнка
18.07.1868

Сын: Касымов Владимир

Мать ребёнка: (Никитина) Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1867

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