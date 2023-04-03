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Касимов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Касимов Иван

Мать: не указана

Военная служба
03.02.1817
Начало службы в армии
Рождение ребёнка
1819

Сын: Касымов Наум

Мать ребёнка: Касымова Ксения

Рождение ребёнка
13.02.1823

Сын: Касымов Симеон

Мать ребёнка: Касымова Ксения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемник Казак Иван Павленков
Рождение ребёнка
1824

Сын: Касымов Иван

Мать ребёнка: Касымова Ксения

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Хлебникова Пелагея

Мать ребёнка: Касымова Ксения

Рождение ребёнка
1835

Сын: Касымов Андрей

Мать ребёнка: Касымова Ксения

Рождение ребёнка
1838

Сын: Касымов Семен

Мать ребёнка: Касымова Ксения

Военная служба
01.01.1846
Окончание службы в армии | Уволен в чистую отставку | РГВИА
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
1849 - 1854
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