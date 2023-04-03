Касимов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Касимов Иван
Мать: не указана
Военная служба
03.02.1817
Начало службы в армии
Рождение ребёнка
1819
Сын: Касымов Наум
Мать ребёнка: Касымова Ксения
Рождение ребёнка
13.02.1823
Сын: Касымов Симеон
Мать ребёнка: Касымова Ксения
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемник Казак Иван Павленков
Рождение ребёнка
1824
Сын: Касымов Иван
Мать ребёнка: Касымова Ксения
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Хлебникова Пелагея
Мать ребёнка: Касымова Ксения
Рождение ребёнка
1835
Сын: Касымов Андрей
Мать ребёнка: Касымова Ксения
Рождение ребёнка
1838
Сын: Касымов Семен
Мать ребёнка: Касымова Ксения
Военная служба
01.01.1846
Окончание службы в армии | Уволен в чистую отставку | РГВИА
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
1849 - 1854