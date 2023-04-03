Касымова (Раимова?) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 04.10.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Раимов Василий
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Касымов Наум
Отец ребёнка: Касимов Федор
Рождение ребёнка
13.02.1823
Сын: Касымов Симеон
Отец ребёнка: Касимов Федор
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемник Казак Иван Павленков
Рождение ребёнка
1824
Сын: Касымов Иван
Отец ребёнка: Касимов Федор
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Хлебникова Пелагея
Отец ребёнка: Касимов Федор
Рождение ребёнка
1835
Сын: Касымов Андрей
Отец ребёнка: Касимов Федор
Рождение ребёнка
1838
Сын: Касымов Семен
Отец ребёнка: Касимов Федор
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 04.10.1862