Касымова (Раимова?) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымова (Раимова?) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 04.10.1862

Пол

Женский

Отец

Между 1775 и 1779 г.р.

Мать

Между 1776 и 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Раимов Василий

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Касымов Наум

Отец ребёнка: Касимов Федор

Рождение ребёнка
13.02.1823

Сын: Касымов Симеон

Отец ребёнка: Касимов Федор

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемник Казак Иван Павленков
Рождение ребёнка
1824

Сын: Касымов Иван

Отец ребёнка: Касимов Федор

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Хлебникова Пелагея

Отец ребёнка: Касимов Федор

Рождение ребёнка
1835

Сын: Касымов Андрей

Отец ребёнка: Касимов Федор

Рождение ребёнка
1838

Сын: Касымов Семен

Отец ребёнка: Касимов Федор

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 04.10.1862
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