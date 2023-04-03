(Никитина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1848

Муж: Касымов Иван

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Касымов Иван

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Касымов Иван

Рождение ребёнка
18.07.1868

Сын: Касымов Владимир

Отец ребёнка: Касымов Иван

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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