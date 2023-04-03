(Никитина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1848
Муж: Касымов Иван
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Касымов Иван
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Касымов Иван
Рождение ребёнка
18.07.1868
Сын: Касымов Владимир
Отец ребёнка: Касымов Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно