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Мылова Наталья Михайловна

Место рождения

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мылов Михаил Иванович

Мать: Мылова Ольга Павловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Иванов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович

Бракосочетание
1909

Муж: Большаков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Большакова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Большаков Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Большакова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Большаков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Большаков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Большаков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Большакова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1946
Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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