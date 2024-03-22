Мылова Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мылов Михаил Иванович
Мать: Мылова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Иванов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Большакова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Большаков Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Большакова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Большаков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Большаков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Большаков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Большакова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Большаков Григорий Иванович
Смерть
1946