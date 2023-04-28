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Мылова Ольга Павловна

Место рождения

Голешино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Павел Кириллович

Мать: не указана

Голешино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1884

Муж: Мылов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мылова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мылов Михаил Иванович

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мылова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Мылов Михаил Иванович

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мылова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Мылов Михаил Иванович

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Румянцева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Мылов Михаил Иванович

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1902
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