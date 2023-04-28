Мылова Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Павел Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мылова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мылов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мылова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Мылов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мылова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Мылов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Румянцева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Мылов Михаил Иванович
Смерть
1902