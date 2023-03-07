Мылов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Мылов Иван Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
Жена: Мылова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мылова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Мылова Ольга Павловна
Бракосочетание
1884
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мылова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Мылова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мылова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Мылова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Румянцева Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Мылова Ольга Павловна
Смерть
1905