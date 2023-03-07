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Мылов Михаил Иванович

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Место рождения

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Мылов Иван Кириллович

Мать: не указана

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1884

Жена: Мылова Ольга Павловна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мылова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Мылова Ольга Павловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1884

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мылова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Мылова Ольга Павловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мылова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Мылова Ольга Павловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Румянцева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Мылова Ольга Павловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1905
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