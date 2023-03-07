Большаков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Иванов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1914
Сын: Большаков Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Большакова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Большаков Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Большаков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Большакова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна
Смерть
1946