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Большаков Григорий Иванович

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Место рождения

Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: Анастасия Ивановна

Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Иванов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна

Бракосочетание
1909

Жена: Мылова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Большаков Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Большакова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Большаков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Большаков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Большакова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Мылова Наталья Михайловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1946
Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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