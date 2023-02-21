Куракина (Совихина) Анастасия Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1810
Отец: Совихин Иона Васильев
Бракосочетание
22.10.1828
Муж: Куракин Илья Иванов
поручители: Казенный кресяни Козма Горбуновъ, Василий Борисовъ, Иоанъ Кандаловъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
07.07.1834
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Куракин Илья Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1836
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Куракин Илья Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1839
Дочь: Агафья Ильина
Отец ребёнка: Куракин Илья Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1841
Отец ребёнка: Куракин Илья Иванов
Смерть
Неизвестно