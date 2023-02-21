Куракина (Совихина) Анастасия Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Совихина) Анастасия Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Совихин Иона Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1828

Муж: Куракин Илья Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенный кресяни Козма Горбуновъ, Василий Борисовъ, Иоанъ Кандаловъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
07.07.1834

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Куракин Илья Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1836

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Куракин Илья Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1839

Дочь: Агафья Ильина

Отец ребёнка: Куракин Илья Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1841

Сын: Куракин Никифор Ильин

Отец ребёнка: Куракин Илья Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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