Совихин Иона Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Совихин Степан Ионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Куракина Анастасия Ионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Крайнова (немнонова) Евдокия Ионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ионова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно