Совихин Иона Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совихин Иона Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Совихин Никифор Ионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Совихин Степан Ионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Куракина Анастасия Ионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Крайнова (немнонова) Евдокия Ионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ионова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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