(Куракина) Агафья Ильина
Место рождения
Дата рождения07.02.1839
Дата смерти16.02.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1839
Отец: Куракин Илья Иванов
Крещение
10.02.1839
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Герасимъ Фоминъ Куракинъ и удельно крестьянская дочь девица Марфа Степанова Совихина | Казанская церковь
Смерть
16.02.1840
Причина смерти: отъ головной боли | отъ головной боли
Похороны
18.02.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви