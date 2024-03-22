(Куракина) Агафья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Куракина) Агафья Ильина

(Куракина) Агафья Ильина

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.02.1839

Дата смерти

16.02.1840

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1839

Отец: Куракин Илья Иванов

Мать: Куракина Анастасия Ионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.02.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Герасимъ Фоминъ Куракинъ и удельно крестьянская дочь девица Марфа Степанова Совихина | Казанская церковь
Смерть
16.02.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ головной боли | отъ головной боли
Похороны
18.02.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close