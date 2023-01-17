Куракин Никифор Ильин
Место рождения
Дата рождения13.03.1841
Дата смерти21.07.1841
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1841
Отец: Куракин Илья Иванов
Крещение
16.03.1841
воспреемники: Того жь села удѣлна кресьянинъ Никифоръ Иеновъ Совихинъ и и уделно кресьянская дочь девица Домна Малафѣива Нилова | Казанская церковь
Смерть
21.07.1841
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
23.07.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви