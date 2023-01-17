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Куракин Никифор Ильин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.03.1841

Дата смерти

21.07.1841

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1841

Отец: Куракин Илья Иванов

Мать: Куракина Анастасия Ионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
16.03.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Того жь села удѣлна кресьянинъ Никифоръ Иеновъ Совихинъ и и уделно кресьянская дочь девица Домна Малафѣива Нилова | Казанская церковь
Смерть
21.07.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
23.07.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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