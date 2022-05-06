Алимов Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Марья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1903
Дочь: (Алимова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Алимова Фекла Иродионовна
Рождение ребёнка
12.05.1907
Сын: Алимов Константин Иванович
Мать ребёнка: Алимова Марья Семёновна
Смерть
Неизвестно