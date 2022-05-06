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Алимов Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Иосиф Елисеевич

Мать: Алимова (Юркова) Екатерина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Марья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Фекла Иродионовна

Рождение ребёнка
14.12.1903

Дочь: (Алимова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Алимова Фекла Иродионовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.05.1907

Сын: Алимов Константин Иванович

Мать ребёнка: Алимова Марья Семёновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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